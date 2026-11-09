Esta semana será histórica para el Perú, pues en la tarde del miércoles llegará en viaje apostólico el papa León XIV, quien pasó 20 años en nuestro país –de misionero en Chulucanas a obispo de Chiclayo–, tiempo en el que era conocido por todos como “el padre Roberto” por su cercanía con los más necesitados de pan y esperanza, en medio de las dificultades.

En el pasado el Perú ha recibido a dos papas: Juan Pablo II (1985 y 1988), hoy santo de la Iglesia Católica; y Francisco (2018), quienes dejaron una huella imborrable. Sin embargo, esta vez la visita del padre Roberto convertido en sumo pontífice es especial, pues se trata de un hombre que conoce muy bien nuestro país, y en especial el dolor de los más necesitados.

Recordemos que el hoy papa llegó al Perú en 1985, en los peores años de la violencia terrorista, y años más tarde estuvo al lado de su gente chiclayana durante los efectos del Niño Costero de 2017, del Ciclón Yaku (2023) y en tiempos de la brutal pandemia de COVD-19, cuando incluso hizo colectas públicas para implementar plantas de oxigeno.

Lo que venga a decirnos desde este miércoles en Lima, Callao, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa, será medicina para el alma de católicos y no católicos, pues serán palabras salidas del corazón de quien es peruano no solo por tener un DNI vigente, sino porque conoce muy bien las necesidades de la gente con la que ha compartido tantos años.