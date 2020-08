El papa Francisco no ha dicho que los ricos no deban vacunarse sino de que no deben serlo con prioridad. Tiene razón. Normalmente los ricos tienen poder, o más poder que los demás, que incluye a los más pobres; sin embargo, del reciente mensaje del Santo Padre, infiero que en realidad ha querido referirse a los influyentes y éstos no son necesariamente ricos sino poderosos, que es distinto. Es verdad que los ricos pueden acceder a muchas cosas antes que los pobres, pero también lo es que aquellos que no lo son, se valen de su poder circunstancial para tenerlo todo, casi siempre porque nunca tuvieron nada. Ser rico no es un pecado ni por serlo debe ser satanizado. Ser pobre no es una desgracia sino una circunstancia en la vida que debe ser compadecida. Los ricos viven para no dejar de serlo y los pobres para alejarse de ese estado. La riqueza y la pobreza son hereditarias. Es verdad que los ricos tienen más oportunidades pero también lo es que para los pobres no están vetadas. Los ricos estudian para conservar y acrecentar su riqueza y los pobres para alejarse de su condición. Nadie debe ser juzgado por ser rico o pobre. Es un prejuicio imperdonable. Tampoco nadie debe ser valorado por ser rico o pobre. Es una ignorancia ciclópea. Hay ricos y pobres honorables y miserables, honrados y ladrones, leales y traidores, valientes y cobardes, transparentes y falsos. La filantropía no es una exclusividad de los ricos, también hay pobres que lo dan todo. El apremio y la angustia tampoco lo es de los pobres. Los ricos pueden caer en desgracia y volverse pobres y éstos ser tributados con la fortuna, o ambos pueden vivir y morir en la misma condición con que vinieron al mundo. Ser rico no es un premio y ser pobre no es un castigo, sino estados de vida, y por eso ninguno asegura la felicidad. Finalmente, los derechos humanos son para todos (erga omnes), ricos y pobres, y por eso todos seremos vacunados, no por ser ricos o pobres, sino por la condición de seres humanos y siempre comenzando por los más vulnerables, sean ricos o pobres.