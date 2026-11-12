Cuando el sacerdote agustino Robert Francis Prevost llegó desde Estados Unidos al Perú por primera vez, corría el año de 1985, tiempos duros especialmente en su destino: el distrito de Chulucanas, provincia de Morropón, región Piura, que a duras penas trataba de levantarse de los brutales efectos que dejó en toda la costa norte el fenómeno El Niño de 1983 que castigó a un país, que además, en ese entonces, sufría los embates del terrorismo criminal y de una economía que se iba directamente al abismo.

Pasaron 32 años y en 2017, cuando el padre Prevost ya era monseñor Prevost, obispo de Chiclayo, el norte del país, que ya era su país desde dos años antes, fue golpeado por El Niño Costero y seis años después, la naturaleza otra vez mostró su furia con el llamado Ciclón Yaku. En ambas ocasiones, el “padre Roberto” se puso las botas de jebe, movilizó a las empresas privadas, armó bolsas de alimentos y salió a dar una mano a los más necesitados. Pudo quedarse en su despacho del centro de la ciudad, pero no lo hizo.

Una de las primera imágenes que se difundió desde el Perú al mundo apenas se conoció el 8 de mayo de 2025 que el cardenal Prevost se había convertido en el nuevo pontífice de la Iglesia Católica, fue la del entonces obispo de Chiclayo parado en medio de una calle inundada del distrito de Íllimo, delante de una casa cuyas paredes de adobe se habían desplomado por las luvias y el agua acumulada en sus bases, viendo de qué manera ayudar a quienes lo habían perdido todo.

Ayer el “padre Roberto” descendió del avión que lo trajo de Argentina y pisó suelo peruanos en momentos en que el país se alista nuevamente para ser castigado por El Niño, quizá el más devastador de todos los que hayamos visto, por lo que sus palabras de aliento son muy esperadas especialmente en su “querida Diócesis de Chiclayo”, que está entre los puntos más críticos en gran parte, también, por el abandono de las autoridades que no han hecho su trabajo.

La visita del peruano vivo más ilustre y querido no puede llegar en un momento más oportuno. Esta vez no lo veremos sorteando los charcos de agua ni conduciendo la camioneta del obispado para repartir bolsas con víveres. Tampoco estará haciendo colectas para conseguir oxígeno como se hizo en la pandemia, pero lo que venga a decirnos en momentos críticos, es vital para todos. Ya lo hizo antes, y esta vez ha regresado para dar, una vez más, un abrazo a su pueblo necesitado de esperanza.