Cuando Pedro Castillo ganó las elecciones, Vladimir Cerrón recibió el apelativo del “Portero de Palacio de Gobierno”. Sin embargo, el portero tenía el poder de abrir muchas puertas. A nivel del Ejecutivo, Cerrón decidía sobre varios ministerios y organismos públicos. No podemos olvidar los nombramientos de operadores políticos de Perú Libre en el Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Salud, Ministerio de Cultura y EsSalud. Pero no solo eso, sino que los testimonios de Jaime Villanueva y otros confirman que Cerrón era pieza clave para los nombramientos del gobierno criminal de Castillo.

Una puerta que parecía cerrada para Cerrón era la del Legislativo, en donde una mayoría denominada “Bloque Democrático” evitaba que Perú Libre tomará mayor poder. Esa supuesta oposición a Castillo y al partido de Cerrón era solo una ilusión. Todo el Perú pudo ver que varios partidos, entre ellos Fuerza Popular, negociaron con el criminal la elección del TC, del defensor del Pueblo y muchas otras votaciones. La gota que derramó el vaso fue incluir a Waldemar Cerrón en la Mesa Directiva.

El portero tenia las llaves directas para ingresar y controlar dos poderes del Estado, pero poco sabíamos de sus tentáculos en Fiscalía y Poder Judicial. La confesión de Ruth Luque y el testimonio de Villanueva nos permite entender el verdadero poder de Cerrón que no solo contactaba y negociaba con fiscales, sino que tomaba decisiones sobre a quiénes investigar y a quiénes salvar. Queda claro que Cerrón tenía mucho más poder del que creiamos, que si hoy no lo capturan es porque el gobierno de Boluarte, casi todo el Congreso, muchos fiscales y jueces dependen de un criminal prófugo que no perdonará traiciones y que eliminará a todo quien atente contra sus planes criminales.