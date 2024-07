Antes de convocar a movilizaciones en contra del gobierno o de quien sea, la eterna candidata de la izquierda, Verónika Mendoza, debería pedir perdón al país por haber apoyado decididamente la postulación presidencial de un inepto y ladrón como Pedro Castillo, quien al final, además, fue a parar a la cárcel por golpista, nada menos que por tratar de cerrar el Congreso, adueñarse del sistema de justicia y convocar ilegalmente a una asamblea constituyente.

La señora que por fin ha logrado inscribir su partido, por lo que quizá ya no tenga que aliarse con corruptos de gran calibre como Vladimir Cerrón o Gregorio Santos (a) “Goyo”, ha salido a dar duro al gobierno y al Congreso, lo cual no tendría nada de extraño, si es que la diatriba no viniese de quien carece de autoridad para criticar a las autoridades y los políticos, pues ha sido el soporte electoral y luego político de un tremendo sinvergüenza como es el cabecilla de la Chota Nostra, hoy en prisión.

¿De qué va a hablar en su movilización?, ¿dirá que va a luchar contra los corruptos? Pero si su candidato del 2021 está preso por ladrón y sinvergüenza. ¿Se parará en una plazuela a promover la libertad de los peruanos y el respeto a las leyes? Pero a qué “libertad” se referirá si Castillo iba a cerrar el Congreso arbitrariamente e imponer una dictadura sin garantías de respeto a los derechos de las personas. La reaparición de Mendoza podría parecer un meme, pero es cierta. Es lo que tenemos que ver hoy los ciudadanos peruanos.

Pero el apoyo de Mendoza a Castillo no solo se dio en la campaña. Recordemos que ya después de julio del 2021, y en medio de graves denuncias de corrupción que se han ido confirmando, la bancada de la candidata izquierdista, aunque pequeña, jamás dejó de respaldar al profesor en los pedidos de vacancia que llegaron al Pleno. Lo mantuvieron en el poder a pesar que se sabía que se estaban alzando al país en peso. ¿Así sale esta señora a pedir otra vez el voto de los peruanos?

Si hay peruanos que siguen creyendo en la izquierda a pesar de sus fracasos, mentiras y tibiezas con grupos terroristas, sería mejor que busquen caras nuevas, y no aquellas que nos llevaron a tener al gobierno más incapaz y corrupto de nuestra historia, en el cual las cosas se manejaban con sobres de manila llenos de dinero, tal como lo han relatado ante el Ministerio Público varios testigos y colaboradores. Mendoza también es responsable de esto, y, de paso, de que Dina Boluarte sea la actual presidenta. No olvidar, no olvidar.