En medio del fervor por la llegada del papa León XIV al Perú y del multitudinario recibimiento, el miércoles 11 de noviembre último, el Poder Ejecutivo convocó a la segunda vuelta electoral de los comicios regionales, que será el próximo domingo 6 de diciembre en las 15 regiones donde ninguno de los postulantes alcanzó más del 30% de los votos, por lo que en el balotaje se enfrentarán los dos que el 4 de octubre ocuparon los primeros lugares.

Hasta ahí todo bien, es parte de las reglas del juego. Sin embargo, lo que es muy preocupante es que si se tienen en cuenta las demoras de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), de los jurados electorales especiales y del propio Jurado Nacional de Elecciones (JNE), podríamos tener resultados oficiales de esos comicios a fines de diciembre, un mes lleno de feriados en que todo funciona a media máquina, lo que retrasaría aún más las transferencias.

Como ya se ha dicho, lo más delicado es que entre las regiones en que habrá segunda vuelta están Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash y Lima Provincias, precisamante las que corren más riesgos ante El Niño que se viene, por lo que necesitan desde el uno de enero no solo a los gobernadores trabajando por la población, sino a todos los funcionarios que los acompañarán en la gestión. ¿Podrán armar los equipos en tres o cuatro días? Todos sabemos que eso es imposible.

Sería una tragedia que recién a fines de enero o febrero, luego de largos procesos, los gobernadores y sus funcionarios tengan caminando las regiones, lo que implica disponer de recursos, contratar gente y tomar medidas, pues en ese entonces ya la gente estará con el agua hasta el pecho, los puentes se habrán desplomado y las tierras de cultivo estarán inundadas. Las situaciones que se vienen no admiten la parsimonia con la que operan nuestro sistema electoral ni la burocracia.

Sin duda el calendario electoral está hecho para tiempos sin emergencias, y si a eso sumamos que el sistema de elección de autoridades es arcaico y sigue anclado en los años 80, lo cual es una vergüenza si nos comparamos con países vecinos, tenemos una mezcla muy peligrosa para miles de personas que habitan en sectores vulnerables donde los gobernadores y alcaldes que se van, poco o nada han hecho en los últimos meses ante la tragedia que se viene. ¿Quién responde por todo esto?