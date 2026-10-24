El Congreso bicameral que tenemos desde hace tres meses ha dado su primera ley con la aprobación acotada del pedido del facultades formulado por el Poder Ejecutivo para legislar en materia de seguridad ciudadana y con la finalidad de hacer frente al fenómeno El Niño, pero más allá de eso, lo que ha dejado este largo y encarnizado debate en comisiones y plenos en Diputados y Senadores, es que la izquierda radical y perdedora que actúa desde Juntos por el Perú (JPP) está dispuesta a todo para bloquear el trabajo del gobierno.

Ni siquiera en temas que deberían unir al país como la lucha contra la ola de asesinatos, robos y extorsiones; y la necesidad de trabajar con rapidez frente al Niño que hace pocos días, a manera de “ensayo”, ya dejó a Piura y Tumbes inundadas, logra que estos legisladores manejados por Roberto Sánchez, a quien todos los peruanos pagamos un sueldo, dejen de lado la politiquería barata y se pongan del lado del país en un momento tan crítico como el actual.

Fácil es obstruir y sabotear, y más tarde, cuando sigan los robos y asesinatos, y las ciudades terminen bajo el agua, los puentes se rompan y todo colapse, salir a señalar con el dedo al “gobierno incapaz”, “que no trabaja por el pueblo”. ¿Y esto para qué? Pues para ofrecerse como “los salvadores” del Perú en el 2031, año en que su líder Sánchez tratará de sacarse el clavo de la derrota que sufrió en junio último, tras salir a celebrar a un balcón en la Plaza San Martín, creyéndose presidente.

Y a estos radicales que traen gente relacionada a Sendero Luminoso, se han plegado bancadas que en mayor o menor grado fueron elegidas para colocarse en el “centro” del espectro. Por algo la ciudadano optó en las urnas por Obras y Buen Gobierno, y no lo hizo sólo por JPP o para tal caso por Venceremos, que eran lo más extremo de la propuesta electoral en abril último. De Ahora Nación no se puede esperar mucho si tiene como líder a Alfonso López Chau y como legisladoras a Mirtha Vásquez e Indira Huilca.

El ciudadano tiene que darse cuenta quién es quién hoy en ambas cámaras, y de qué lado están esos que dicen ser “representantes del pueblo” (algo que en el sentido estricto son todos los senadores y diputados), pero que a la hora de la hora, optan por la politiquería electorera con olor a piconería y deseo de revancha por una derrota, que impidió que el castillismo inepto y corrupto, aliado del Movadef y Antauro Humala, tome el poder para tratar de no dejarlo nunca.