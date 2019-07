Eliane Karp: siempre protagonista

La ex primera dama Eliane Karp recuperó protagonismo luego de que su esposo fuera arrestado en Estados Unidos. Esta vez no ocurrió por sus declaraciones altisonantes o por su ánimo confrontacional y sus excesos, sino por sus respuestas a los periodistas. A uno le dijo en inglés que no hablaba español y a otro lo amenazó con llamar a la Policía.

Todos sabemos que Eliane nunca fue una figura decorativa al lado de Alejandro Toledo, por el contrario, siempre tuvo un rol determinante en el ascenso al poder del “Cholo sano y sagrado”, como lo calificó una vez en un mitin. Aparentemente, sabía todo sobre sus pasos y también sobre sus malos pasos. Por eso, no resulta extraño que ella también corra el riesgo de ser extraditada. Está investigada por lavado de activos por el caso Ecoteva y la Fiscalía solicitó 16 años y 8 meses de cárcel, ya que presuntamente la pareja obtuvo inmuebles en nuestro país con dinero de las coimas cobradas a la empresa Odebrecht.

Ya está lejos el tiempo en el que Alejandro Toledo y su esposa levantaron las banderas de la defensa de la democracia, de la honradez y del desarrollo del país. Toda esa retórica se ha degradado ante la realidad. Ahora sabemos que tras sus sibilinos reclamos democráticos había un desmedido interés subalterno.

Es evidente que estos sucesos desacreditan más a la clase política tradicional. Ahora es difícil mantener el grado de expectativa por esta. Y si sumamos la incredulidad de los empresarios y la impaciencia de la gente, el país avanza hacia un escenario crítico. Se necesita gestar una nueva clase política y líderes con nuevos valores.