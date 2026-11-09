Garantizar la paz interna es el eje vertebrador del Estado. Sin paz doméstica, sin tranquilidad interior, ninguno de los elementos que conforman la sociedad pueden ejecutar libremente sus acciones ni vivir en armonía. La presidente Keiko Fujimori, viajó a El Salvador a reunirse con el presidente Nayib Bukele para dialogar y coordinar acciones estratégicas en materia de seguridad. El caso salvadoreño es digno de elogio, pues las pandillas (MS-13 y Barrio 18) habían conquistado territorialmente El Salvador, impuesto sus condiciones y reorganizado la ciudad. El honesto pueblo salvadoreño vivía bajo la dictadura del terror, la amenaza latente de la violencia desmesurada de las sanguinarias pandillas y la impotencia de verse siempre disminuido en fuerzas, frente a la superioridad organizacional de las pandillas. Una estructura bien consolidada enfrentaba a un Estado carente de virilidad, incapaz de garantizar su objetivo primordial: la conquista de la seguridad interior. Al llegar Bukele, eso se modificó sustancialmente y hoy El Salvador vive una paz prolongada. Fujimori, que tiene una ligera inclinación por mostrarse complaciente con todos, debe apartarse de ese “correctismo político” para actuar sin actitud titubeante, pues el jefe de la República no está para complacer sino para ejecutar lo que es debido a pesar de las críticas de los políticos de izquierdas que la reconocen como enemiga irreconciliable, o críticas académicas como las del internacionalista Farid Kahhat, que sufre de “hemiplejia intelectual”, pues no piensa en las familias salvadoreñas sino que vela por el bienestar de los criminales. ¡Que El Salvador, en materia de seguridad, sea una fuente de inspiración para el Perú!

Canal oficial de WhatsApp 📲 ✓ Diario Correo Síguenos en WhatsApp y recibe las noticias al instante UNIRME AL CANAL → 📍 Noticias · Política · Mundo· Actualidad