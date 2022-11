De acuerdo con el último informe de inclusión financiera presentado por Credicorp en el año 2022, Perú mantiene un índice de 39.8 muy por debajo del promedio de los países de América Latina que se registra en 44.2, siendo el segundo país con menor nivel de inclusión financiera. A pesar de que la pandemia nos ha exigido el uso de medios de pagos digitales, incluidas las billeteras móviles, esto ha contribuido a aumentar la inclusión financiera, pero aún es muy poco lo que se ha logrado.

Más aún si realizamos un análisis por tipo de género y encontramos que la mujer tiene menor participación en el sistema financiero. El informe de inclusión financiera que presenta la SBS, a diciembre del 2021, muestra que ha existido un incremento de cuentas de ahorro y mayores desembolsos de crédito; sin embargo, aún es amplia la brecha de género que existe especialmente en zonas rurales y en zonas urbano marginales.

Muchas mujeres no confían en el sistema financiero o no conocen los requisitos para acceder a un producto financiero, o de lo contrario no saben a dónde acudir o dónde realizar sus operaciones. Por eso, prefieren mantener sus ahorros en el sistema informal en forma de juntas, panderos o simplemente guardado en su casa. La encuesta nacional de demanda de servicios financieros y nivel de cultura financiera realizada por la SBS muestra las amplias brechas de género en la zona rural. Solamente el 22% de las mujeres de zonas rurales tienen una cuenta en el sistema financiero, a pesar de que el 67% manifiesta que ahorra. Trabajemos por una mayor inclusión financiera.