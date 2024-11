A pesar de las desastrosas declaraciones de un ministro del actual régimen que afirmó que en el Peru se come de forma contundente, en el mundo real, lejos de la burbuja gubernamental, nuestro país enfrenta una grave situación de hambre. Esto según el Índice Global del Hambre (IGH) 2024 con cifras elaboradas por las organizaciones Welt Hunger Hilfe, Helvetas Perú, Cesvi y Ayuda en Acción. El informe revela que hemos mantenido un puntaje de 19.6 en 2023, igual que el año anterior, lo que posiciona a nuestro país como el peor de la región en los últimos 15 años. La llamada inseguridad alimentaria se agrega a las desigualdades y a la criminalidad que exigen del gobierno acciones para atender una agenda social prioritaria. No solo tenemos el doloroso problema de la anemia infantil y la desnutrición crónica en menores de cinco años. Se agrega la subalimentación cuando no se consume suficientes calorías. Hablamos de mortalidad infantil. Infobae Perú conversó con autoridades internacionales que consideran la situación del Perú como “desgarradora”. Y no se trata de sensacionalismo, las cifras son una severa llamada de atención para atender el hambre. El gobierno, en especial los ministros del rubro, deben ser llamados ante el Congreso para explicar este informe, cómo hemos pasado a situación tan severa y qué se piensa hacer ante este drama desolador con una crisis que va a mayores y demanda una reacción inmediata que deje la inercia y la demagogia, y acepte que el hambre existe y afecta a más de 11 millones de peruanos que no tienen una dieta saludable cuyo costo los expertos cifran en 15 soles. Lo terrible y paradójico es que el Ranking departamental del IGH-2024 está encabezado por Apurímac, la tierra natal de nuestra gobernante Dina Boluarte. ¡Qué tal!