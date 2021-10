La sostenibilidad en el sector pesquero forma parte del ADN de las empresas asociadas a la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) donde nuestras acciones hablan por sí solas, ya que somos conscientes que sin sostenibilidad no hay pesca ni futuro.

Por ello, por tercer año consecutivo, la SNP reporta sus acciones de sostenibilidad bajo los estándares del Global Reporting Initiative (GRI), que pone en evidencia el avance de nuestras empresas asociadas en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con resultados concretos y tangibles tal como lo demuestra la estabilidad de la biomasa de anchoveta que bordea los 10 millones de TM gracias al ordenamiento y al buen manejo pesquero de los actores del sector.

Por su parte, el GRI viene trabajando de la mano con instituciones privadas en más 100 países alrededor del mundo y la SNP es el único gremio que ha logrado reportar las acciones de sus asociados por tercer año consecutivo.Así, nuestro discurso sobre la sostenibilidad no es un conjunto de palabras sueltas, sino un compromiso real, tal como lo demuestran los avances de la industria no solo en el cuidado de la biomasa, sino también en la inversión de más de US$ 500 millones para el cuidado ambiental.

Los exitosos programas Salvamares y Aprocompost, único fertilizante producido en base a la harina de barrido de las plantas, así como los programas de recolección y reutilización de redes de pesca, son más evidencias del camino recorrido.

Finalmente, los resultados positivos en temas de seguridad ocupacional, remuneraciones e igualdad de oportunidades, donde las mujeres comenzamos a ocupar puestos de liderazgo en un sector que en el pasado era absolutamente masculino, también son prueba de ello.

El trabajo no termina en este reporte. Somos conscientes que aún tenemos tareas pendientes, pero nuestro propósito está en seguir avanzado por la ruta de la sostenibilidad.