Con el horrendo crimen de una madre y sus dos hijos a manos de su pareja identificada como Juan Huaripata Rosales, todo esto durante la madrugada del último domingo en El Agustino, vamos llegando al final de un año doloroso y patético que debería llenar de vergüenza a todos los que tienen a su cargo la lucha contra el feminicidio y la violencia hacia la mujer, pues la cifra oficial de este tipo de crímenes llega a 161.

Por ejemplo, en este caso que ha costado la vida a tres personas y que ha dejado a dos menores con graves heridas, hay dudas sobre el accionar de los efectivos de la comisaría de San Cayetano, ubicada a solo una cuadra del lugar del triple asesinato. Los vecinos aseguran que alertaron a los agentes de la situación de violencia que se daba en el lugar del crimen, pero que los custodios no reaccionaron a tiempo. Ayer los policías han sido removidos de sus puestos.

Con una cifra de feminicidio en aumento y una policía que no reacciona ni estando a una cuadra de donde se está denunciando una agresión, las cosas no pueden estar yendo por el buen camino. Y sobre esto tienen que responder las autoridades. Se habla mucho de “estrategia”, “coordinación” y de incremento de recursos para atacar el problema que ha costado la vida a 161 mujeres en 2019, pero no hay resultados visibles.

En el Perú no está vigente la pena de muerte para casos como este, por lo que Huaripata Rosales tendrá que seguir viviendo. Sin embargo, es necesario actuar de manera decidida para evitar que más salvajes continúen matando mujeres. La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Gloria Montenegro, ha dicho que estas situaciones son producto del machismo y que esta tara no se combate con policías ni patrulleros, lo cual no es cierto. El caso de El Agustino lo demostraría.

Lamentablemente, mientras no se tomen decisiones integrales que sirvan de verdad, más mujeres seguirán muriendo y más niños peruanos crecerán sin sus madres por culpa de este tipo de violencia que no logra ser controlada a pesar de los discursos, las marchas, los plantones y las campañas que parecen no dar resultados. Mientras tanto, sobre el caso de El Agustino, sería buen que se aclare la actuación de los agentes de la comisaría de San Cayetano.