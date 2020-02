El Tribunal Constitucional anuló las resoluciones del Poder Judicial que disponían la prisión preventiva de Keiko, desde que se emitieron, es innegable que han ocurrido hechos nuevos, por lo que resulta necesario determinar si estos se encuentran dentro de los efectos de lo dispuesto por el TC.

En principio se debe analizar la constitucionalidad de meritar estos nuevos hechos como suficientes para solicitar en la misma investigación un nuevo pedido de prisión preventiva, ello contiene al menos desprecio por la dignidad de la persona, afectación del derecho a la presunción de inocencia y pérdida de credibilidad en nuestras instituciones, ya que por un lado el Tribunal Constitucional dispone libertad y el Poder Judicial por los mismos hechos ordena encarcelar; no se puede obviar que Keiko Fujimori ha estado privada de su libertad por 13 meses, ante los nuevos hechos corresponde acusar e ir a juicio no privarla de libertad.

Resulta triste para la administración de justicia, que estando en juego la libertad de un ser humano que ya fue privado de ésta sin ser condenado, se le haya sometido a más de un mes entre audiencias y postergaciones, para definir lo mismo, por tal razón, dicha decisión debía ser extremadamente rigurosa en establecer las nuevas situaciones graves y evidentes, que conduzcan a determinar el peligro de fuga u obstrucción de la investigación, la proporcionalidad de la medida, extremos que no contiene la citada resolución.

Pasmosamente a Keiko se le priva de su libertad, por inferencias, al señalar que el arraigo presentado no es de calidad, pues solo tiene un vehículo y no tiene casa propia y al apartarse de la política no tiene trabajo conocido por tanto no tiene arraigo laboral, lo cual incrementa el peligro de fuga. Ahora las inferencias sobre calidad de arraigo tienen más valor que la presunción de inocencia.

El rol que tienen las instituciones suele ser referido como institucionalidad, para que un país se desarrolle de manera justa, equitativa y sostenidamente se requieren instituciones, transparentes, honestas, eficientes y eficaces, que generen confianza, lejos estamos de ello, esa es la tarea.