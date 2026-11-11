Transcurridos 100 días de gobierno, Keiko Fujimori pretende presentar una gestión positiva con el traslado de presos de alta peligrosidad al penal de Challapalca, sobre 4 mil 300 metros sobre el nivel del mar, en los límites de Tacna con Puno.

Esta presentación de presos con cabello cortado, de blanco y encadenados de manos y pies, ocurre tras su fallido encuentro con Nayib Bukele, presidente de El Salvador. Fallido porque le recordaron a Fujimori que las realidades sociales y políticas son diferentes y, por tanto, las soluciones no pueden copiarse.

Las expectativas ciudadanas cuando Fujimori ganó fueron altas, pero durante este tiempo ha mostrado incapacidad de gobierno, la carencia de propuestas realistas y efectivas, no contar con un equipo eficaz y afiatado y, sobre todo, que su gobierno favorecerá a los de mayores recursos.

¿Desconoce la presidenta Fujimori que el inspirador del “modelo Bukele” fue su padre Alberto Fujimori? Recordemos la presentación de detenidos en trajes a rayas, la implementación de “jueces sin rostro” y la condena de miles de inocentes acusados falsamente de terroristas, obligando a la Comisión Lanssiers a reparar “errores judiciales” librando inocentes.

El Estado cuenta con la ley y el monopolio de la fuerza y las armas para brindar seguridad a sus ciudadanos. Alabar países criticados por la violación de los derechos humanos, no garantiza nada bueno para nuestro país.

De la experiencia de guerra interna y la violación de derechos humanos durante ella, debe aprender Keiko Fujimori. Los responsables de esa época fueron enjuiciados y condenados.

Ya decía Marx “la historia ocurre primero como tragedia y luego como farsa”.