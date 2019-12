Mientras las mujeres en pleno siglo XXI se encuentran en todos los rincones del mundo luchando por la igualdad y combatiendo la violencia y el feminicidio ver por televisión concursos de belleza en los que, aunque se quiera disimular, se reafirman viejos estereotipos no es algo que habría que celebrar. Pero aunque no nos guste, estos certámenes en los que se pretende calificar algo tan subjetivo como quién es la más bonita del universo existen, y mientras sean un negocio rentable para sus organizadores se seguirán transmitiendo, aunque no sabemos si cada vez con menos audiencia y expectativa. Ante lo inevitable, hay que darle vuelta al asunto, y vaya que este año la ganadora Miss Sudáfrica Zozibini Tunzi dio que hablar con tremendos discursos en los que criticó el racismo y la falta de oportunidades para la mujer durante sus presentaciones; reflejo de un cambio positivo que se está produciendo en el planeta y que alcanza también a las “reinas de belleza”. “Crecí en un mundo en el que una mujer como yo, con mi tipo de piel y mi tipo de cabello, nunca fue considerada hermosa. Y creo que es hora de que esto termine hoy. Quiero que los niños me miren y vean mi cara y quiero que vean sus propias caras reflejadas en la mía”, dijo la joven de 26 años que es activista comprometida con la lucha contra la violencia de género. Millones que siguieron el concurso en el mundo escucharon lo que Tunzi denunció, una realidad palpable que los organizadores de estos certámenes, la publicidad, el mundo del modelaje y la sociedad en general promueve, la exclusión de mujeres por no ceñirse a los cánones de belleza occidentales. La flamante Miss Universo 2019 no perdió la oportunidad y ante la pregunta de qué deberían enseñar hoy a las jóvenes dio una contundente respuesta. “Liderazgo, es algo que viene faltándole a las chicas y a las mujeres durante mucho tiempo, no porque no queramos, sino por cómo la sociedad etiqueta a las mujeres. Creo que somos los seres más poderosos en el mundo y que deberían darnos todas las oportunidades. Y eso es lo que deberíamos estar enseñándoles a estas jóvenes: a ocupar su lugar”. ¡Palmas para la reina!