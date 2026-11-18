La Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) representa un importante mecanismo de protección financiera para los trabajadores, pues constituye un fondo de contingencia y un seguro de desempleo que busca brindar respaldo económico cuando finaliza el vínculo laboral con una empresa. Este beneficio se deposita dos veces al año, en mayo y noviembre. Además, debido a la Ley N.º 32322, publicada en mayo de 2025, los trabajadores pueden disponer del 100 % de sus fondos de CTS hasta el 31 de diciembre de 2026. Esta posibilidad cobra especial importancia ante El Niño, evento climático que podría generar pérdidas económicas significativas, especialmente en la región norte del país. Las inundaciones, la interrupción de actividades productivas, los daños en infraestructura y la reducción temporal de los ingresos familiares son algunos de los efectos que pueden afectar la economía de los hogares. Frente a estas contingencias, la CTS puede convertirse en un mecanismo de protección financiera para los trabajadores formales, al proporcionarles liquidez y reducir la necesidad de recurrir a préstamos con tasas de interés elevadas. Por ello, es recomendable priorizar su uso en medidas que protejan la seguridad, la salud y la estabilidad financiera de la familia. Las empresas tienen plazo hasta el 16 de noviembre para realizar el depósito de la CTS correspondiente al periodo mayo-octubre. Es importante conocer este beneficio y considerar su adecuada utilización como parte de la planificación financiera familiar.

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