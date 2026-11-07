La noche del jueves, la presidenta Keiko Fujimori dio un Mensaje a la Nación para revelar lo que ha hecho en sus primeros cien días de gestión. Una suerte de rendición de cuentas que si bien fue en una hora poco adecuada para atraer la atención de la ciudadanía, permite conocer cuáles fueron las prioridades de su administración.

Obras de prevención ante El Niño en marcha, colegios y hospitales paralizados que se destraban, terrenos entregados para penales en Huacho, al menos 37 organizaciones criminales desarticuladas y 16,325 requisitoriados capturados, fueron algunos de los anuncios hechos por la jefa de Estado.

Si bien dijo que en seguridad “estamos en el camino correcto”, lo cierto que es las muertes violentas y los ataques vinculados a la extorsión siguen en aumento. En el caso de los asesinatos, octubre, con 186 crímenes, fue el peor mes de su gestión. Capturar gente no es lo mismo que salvar vidas, y la mandataria hizo bien en admitir que “no hemos vencido al crimen aún”. Es un pendiente de su administración que vemos que tiene la voluntad de hacer bien las cosas.

Otro punto en deuda son las leyes vía facultades. La mandataria dijo que lo aprobado no basta, pero tampoco se ha emitido ninguna norma bajo ellas pese a que ya tienen dos semanas aprobadas. Antes de reclamar más herramientas, ¿por qué no usa las que ya tiene?