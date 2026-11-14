La llegada de León XIV al Perú estuvo marcada por una emoción difícil de describir. Desde el Callao hasta el centro de Lima, tres millones de personas se apostaron en las calles para verlo pasar, aunque fuera apenas unos segundos. No era solo la recepción a un pontífice: era el reencuentro con Robert Prevost, el hombre que hizo del Perú una parte esencial de su vida. En el Gran Teatro Nacional, la presidenta Keiko Fujimori propuso que esta visita era un llamado a la reconciliación nacional. Dijo que el país no puede vivir prisionero de sus heridas y pidió abrir espacios de convergencia. Una invocación necesaria en una sociedad atravesada por la desconfianza, la confrontación política y la distancia entre sus ciudadanos. Pero la reconciliación no es una palabra que clausure el debate o pida pasar la página sin mirar lo ocurrido. León XIV recordó que los sucesos del pasado merecen ser tratados con justicia y sensibilidad. Es el sentido profundo de cualquier encuentro: sanar las divisiones requiere escuchar a quienes sufrieron, reconocer responsabilidades y respetar la verdad. No basta con hablar a de unidad desde el poder. La unidad se construye con instituciones que cumplen su deber, cuando las diferencias se tramitan democráticamente y la dignidad importa más que el cálculo político. La multitud expresó un afecto genuino y una esperanza colectiva que podría convertirse en una oportunidad si la reconciliación no significa silencio, sino diálogo; no olvido, sino memoria; no impunidad, sino justicia. Solo así podremos cerrar nuestras heridas. La llegada y el recorrido multitudinario, el llamado de Fujimori y las palabras del papa sobre el pasado están ahí, deben motivar reflexión y acción. No solo discurso.Y como dijo en la Plaza Mayor porque somos y pensamos diferente podemos lograr la unidad. En este caso para rescatar a nuestro país, la patria de Leon XIV.