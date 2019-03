Si los títulos se lograran por la capacidad que cada equipo tiene de ser fiel a su tradición, la “U” tendría más ventaja sobre sus rivales de la que ya tiene. El equipo de Córdova no nos ofrece nada nuevo, no existe una revolución en la propuesta, no asistimos a un cambio de chip. Y es que Universitario parece condenado a ser lo que es, el equipo de la entrega, la oncena que hace que lo injusto se vea justo, sin arcadas.

¿Es eso necesariamente bueno?, ¿quién sabe? La “U” termina siendo la “U” al final de los noventa, la sonrisa se dibuja y lo normal, lo habitual, se termina imponiendo. Nadie cuestiona el resultado, porque cuando Universitario gana parece existir una suerte de consenso. “Es la ‘U’ pues”, es la frase que parece instalarse en el ambiente.

El saldo que queda es esa sensación de “garra” en el ambiente. “La ‘U’ es la ‘U’”, termina siendo la explicación más sensata en medio de este clima. El “Puma” Carranza acuñó una frase que explica decenas de años de historia. “La ‘U’ es la ‘U’”, termina siendo la justificación del contexto. Y es que lo rústico adquiere nobleza cuando viste crema -o de granate, según sea el caso-.

Y es que ese libreto nos puede distorsionar la realidad. Es difícil apuntar a los errores ante un equipo que acaba de ganar, pero la “U” los tiene, y muchos. No existe solvencia defensiva, la volante responde, pero no hay armado de juego, y el ataque parece incuestionable ante una defensa que terminó abrumada por la grandeza del rival, como de costumbre. Pero el saldo, a pesar de ser favorable, no termina de ser suficiente.

Existen necesidades imperiosas, la “U” juega con un coraje que conmueve, pero exhibe una entrega que parece vinculada al tramo final de un campeonato que apenas empieza. No hay dominio absoluto y, tratándose de la “U” y sin otros torneos que atender, la superioridad debería ser más tangible. Si es que el título es la meta invariable, al menos.

Universitario promueve un dominio tácito, un remedo de orden y estilo que colapsa cuando el rival encuentra argumentos para voltear la realidad. Hasta el momento, Universitario se impone en base a su legado y es válido, pero no suficiente.

Por todo lo dicho antes, es difícil prever lo que pueda esperarle a este equipo. Lo concreto es que Universitario pelea por los primeros lugares en las primeras tres fechas de torneo Descentralizado. ¿Le alcanzará lo que tiene para imponerse? Solo el tiempo responderá esa incógnita.