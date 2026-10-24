Por mucho tiempo, la vejez se ha contado como el capítulo final de la vida: pérdida de fuerza, enfermedad y retiro de la escena pública. Pero una nueva mirada empieza a abrirse paso. Vivir más no tiene por qué significar limitarse a sobrevivir más tiempo. Puede significar ampliar los años de salud, autonomía, aprendizaje y participación. La revista TIME dedicó su edición Longevity Leaders 2026 a doce referentes que trabajan en distintos frentes: desde la reprogramación celular hasta la prevención, la masa muscular, los vínculos sociales y la adaptación de las instituciones a una población más longeva. La selección no anuncia una fórmula para vencer el envejecimiento. La revista advierte que todavía no existe un fármaco probado para prolongar la vida. Su importancia está en mostrar que la longevidad es una prioridad científica y una conversación pública. Quien llega a una edad avanzada lleva consigo memoria, oficio, afectos, errores, aprendizajes y una perspectiva que enlaza pasado, presente y futuro. Cuando conserva salud, puede seguir enseñando, creando, cuidando, deliberando y participando en la vida colectiva. Su aporte no depende únicamente de tener un empleo ni de demostrar que todavía es productivo. La Organización Mundial de la Salud entiende el envejecimiento saludable como la posibilidad de mantener capacidades que permitan el bienestar en la vejez. Celebrar la longevidad no es negar el deterioro ni prometer una juventud eterna. Es reconocer que la vida puede seguir dando frutos y que una sociedad mejor aprovecha la experiencia de sus mayores. En el Perú el equipo médico dirigido por Walter Navarro Murgueytio ha asumido nuevos retos y mantiene contacto con los expertos mundiales de esta prometedora especialidad. Felicitaciones.