Si no hay juventud, no hay futuro. Por estos días es imposible no hablar o escribir sobre la visita del papa León XIV al Perú, su casa, como él mismo lo dijo. Millones de peruanos salieron a las calles para saludarlo. Verlo, aunque fuera por unos segundos, se convirtió en una suerte de esperanza que llena un vacío espiritual.

No importaba si se le veía a unos metros de distancia o a través de redes sociales. Su presencia provoca algo difícil de explicar. El aura que lo acompañaba tenía una fuerza espiritual extraordinaria, una onda expansiva de esperanza que despertó sentimientos de nostalgia hasta las lágrimas. Quizás esa fue la mayor expresión del inconsciente colectivo que movilizó la visita del papa León.

“Alguien me ha dicho que en el Perú hacen falta signos de esperanza, pero son ustedes el signo de esperanza”, dijo el Papa León a más de 50 mil jóvenes que, entre música y alegría, llegaron al Estadio Nacional para recibirlo. El encuentro tuvo una dimensión que pocas veces se ha visto, comparable con un concierto de música, pero con una diferencia: no era un espectáculo, sino un mensaje de esperanza a los jóvenes.Para mí, uno de los momentos más impactantes fue escuchar cantar a los jóvenes: “Llévame donde los hombres necesitan de tu presencia, necesiten tus ganas de vivir…”.

Fue un momento conmovedor. La emoción desbordó a los asistentes y alcanzó al propio León XIV, que no pudo contener las lágrimas.

La presencia del Papa ha llenado de esperanza a un país que atraviesa tiempos difíciles y a una sociedad cada vez más individualista y egoísta. Y, cómo no alegrarse con un personaje que se puso al frente de una institución que cada día perdía fieles.

Un Papa que tiene sensibilidad frente a la pobreza, solidaridad con los migrantes y que ha condenado los abusos de quienes, disfrazados de sacerdotes, causaron tanto dolor.Quizás por eso su mensaje encontró respuesta en los peruanos. No llegó para ofrecer soluciones mágicas a nuestros problemas ni respuestas a todas nuestras frustraciones. Llegó con un mensaje sencillo, pero poderoso: la esperanza existe y son los jóvenes. Fue, de cierta manera, un pescador de jóvenes.