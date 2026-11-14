Como era de esperarse, uno de los momentos más emotivos y fundamentales de la gira del papa León XIV por Perú fue su regreso a Chiclayo. Ayer, el santo padre se reencontró con el pueblo al que adoptó como propio y donde se encaminó como un líder espiritual, no solo de los católicos, sino de todos aquellos que acudían a él en busca de ayuda, consejo y consuelo.

La vida de Robert Prevost es inseparable del Perú y, especialmente, de Chiclayo. Pero no solo eso. Gracias a su vida de misionero, el papa conoce el país de palmo a palmo y por eso su retorno a Chiclayo y sus visitas programadas a Santa Cruz (Cajamarca), Cusco y Pucallpa representan mucho más que la visita de la más alta autoridad católica mundial.

Es la vuelta de un hermano, de alguien que vivió por años lo que muchos vivimos a diario, pero también de alguien cercano, del barrio. Robert Prevost, el papa León XIV, bautizó, confirmó, casó, confesó, apadrinó y dio los santos óleos a miles de personas. Esa clase de cercanía es algo inédito al tratarse de una figura de talla mundial.

Actualmente, en el Perú casi todos tenemos cierto nivel de cercanía con el papa, conocemos a alguien que lo conoce y eso, más que un símbolo religioso, genera un sentimiento de unidad, algo que el país necesita desde hace mucho. Ojalá las autoridades que lo recibieron entiendan que un líder cercano se mide por estar con la gente, no solo por la foto.