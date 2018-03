Los 87 de hoy no serán 87 el jueves

Los 87 votos que apoyan debatir la vacancia de PPK, aunque sea el número necesario para su destitución, no se repetirán el jueves 22. Los siete días que vienen son de un limbo pernicioso para el país. Porque no solo la economía y las inversiones están paradas, sino porque veremos lo peor de nuestra ya desteñida clase política. Comenzando por el Presidente quien, ya adelantó, se defenderá más panza arriba que nunca; eso significa jalarse a más congresistas de Fuerza Popular a cambio de obras en sus regiones. Violeta advierte que serán 10. Le creo la mitad. Con cinco nomás, PPK se habrá librado de la vacancia por segunda vez. Mi impresión es que eso ocurrirá. Su aliado político, el indultado y entusiasta ppkausa, Alberto Fujimori, hará el trabajo sucio de colectar tránsfugas -o avengers, como se dice ahora- a través de su hijo Kenji. Para los números, PPK es insuperable. Lo más grave es que seguirá en la Presidencia, a costa de seguir paralizando el país. Su necedad nos está dañando más de lo que nuestra economía puede soportar. Meche Aráoz dice que la vacancia pone en riesgo el “grado de inversión” del Perú. Se equivoca, creo que PPK nos está llevando de las narices al abismo. Los millones que ha hecho usando al Estado peruano son despreciables. Eso, sumado a las sucesivas mentiras que ha expuesto para negar el dinero logrado invalidan su Presidencia de plano. Pero no será este Congreso el que lo saque de la Presidencia, sino lo insostenible que será que siga en Palacio. Los peruanos estamos hoy como el hijo del padre divorciado que no se va de la casa y que jode todo el día.