La calidad de los legisladores que se están poniendo al frente de las diferentes comisiones del Congreso en la legislatura que acaba de empezar, debería servir para darnos cuenta, una vez más, de lo mal que votamos los peruanos a pesar de las advertencias que se lanzan antes y durante los procesos electorales como el del 2021, en que todos sabíamos quién era quién.

El caso más patético es el del legislador Guillermo Bermejo, elegido por Perú Libre y célebre por estar investigado por nexos con Sendero Luminoso desde sus”explosivos” años en que se hacía llamar “camarada Che”, quien ahora estará al frente de una comisión. ¿Merecen esto los peruanos? Obvio que no.

Sin embargo, Es lo hay, es por quien votó la gente. Lo mismo sucede con María Acuña, quien acaba de ser salvada por el fiscal de la Nación, nadie sabe cómo, de ser denunciada por “mochasueldo”. ¿Cuál es su mérito para estar al frente de una comisión? Ninguno, solo ser hermana del dueño de Alianza para el Progreso (APP).

Hoy muchos se indignan, pero esos congresistas no se metieron por la ventana. Llegaron al Congreso de los peruanos que ojalá para el 2026 voten con mayor responsabilidad, para que al cabo de un mes no digan que esos legisladores no los representan.