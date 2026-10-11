A una semana de su estreno, ya se va despidiendo de las salas locales la película peruana “Amigo, por ahí no es”, cinta dirigida por Gino Tassara y protagonizada por Miranda Capurro, Jassir Yunis y Mathias Spitzer; debutantes en la industria cinematográfica local. La apuesta por rostros nuevos, cuyo principal valor es tener cierta relevancia en las redes sociales, está generando mucha polémica respecto a si realmente los influencers pueden garantizar una buena taquilla en producciones audiovisuales. Hace un par de meses se estrenó con grandes expectativas la cinta “Mañana me caso”, con tres actrices que pueden presumir de millones de seguidores en sus cuentas. Flavia Laos, 5 millones en Instagram, 4,7 en TikTok, Alessandra Fuller, 3,4 millones en Instagram y 1,6 en TikTok, mientras que Mayra Goñi alcanza 3,6 millones de seguidores en Instagram y 1,6 en TikTok. La película protagonizada por las jóvenes artistas logró en su primer fin de semana apenas 16 mil espectadores y se despidió sin pena ni gloria, semanas después, con una recaudación muy pobre. La pregunta cae de madura, ¿dónde están esos millones de fieles seguidores de las actrices que deberían haber llenado las salas respaldando a sus ídolos? Pues a la luz de los acontecimientos, presumir de millones de fieles fans en las redes sociales no garantiza que una película protagonizada por una de esas figuras genere el público deseado para recuperar costos. Eso sí, estos personajes, van a a lograr que antes del estreno todos hablen de la cinta, se produzca gran expectativa y la campaña para vender el producto se concrete con éxito, pero que esos millones que opinaron y compartieron los contenidos vayan al cine, es otra cosa. Fieles seguidores de una figura no son necesariamente espectadores en una sala, ver contenidos de tus artistas preferidos desde tu celular o laptop, no te llevará a comprar una entrada, allí está el asunto; una actividad es gratis, la otra te obliga a gastar tu dinero. Lo que finalmente pesará para que el público vaya al cine es un buen producto que provoque ese “boca a boca”, que convierte a una película en un apuesta atractiva y que sobre todo se recomiende. Una película con una buena dirección, guion, actores y una historia potente, pesa más para su permanencia, a que se incluya una figura con gran respaldo en redes. A tomarlo en cuenta.

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