La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, y la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, explicaron que Lima Metropolitana no ocupa el nivel de “Alerta muy alta” en el nuevo sistema de restricciones focalizadas instaurado por el Gobierno debido a que tiene una mayor oferta hospitalaria y el equipamiento médico necesario para el tratamiento de pacientes con COVID-19.

Esta sería una buena noticia si no hubiera pacientes no covid que vienen esperando meses para ser atendidos de diversas dolencias, muchas de ellas mortales, y que ayer, por ejemplo, el Hospital Cayetano Heredia empezara a rechazar personas que necesitaban oxígeno medicinal debido a que ya no contaban con espacios para atenderlas.

El sistema de Salud en Lima está colapsado y decir que es suficiente para atender la emergencia sanitaria es, por decir lo menos, cuestionable. Pero Lima no es el Perú y estas carencias se replican y multiplican en todas las regiones del país. A diario informamos de las personas que mueren esperando atención médica.Esperamos que estas medidas logren contener, al menos un poco, el impacto de la segunda ola y logremos salir airosos de ella.