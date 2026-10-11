La jornada electoral del 4 de octubre dejó un mapa político fragmentado, sin un ganador claro. Fuerza Popular, el partido oficialista, no consiguió ninguna gobernación en primera vuelta. Su única posibilidad está en Lambayeque.Entre los partidos con representación en el Congreso, Ahora Nación ganó en Apurímac y Renovación Popular, en el Callao. Ni Obras ni Buen Gobierno obtuvieron gobernaciones. Los partidos nacionales que quedaron fuera del Congreso recuperaron protagonismo. Somos Perú, del expresidente José Jerí, obtuvo los mejores resultados y disputará la segunda vuelta en Amazonas, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Moquegua y Tumbes. Le sigue Alianza para el Progreso, de César Acuña, con opciones en Áncash, Huancavelica, Piura y Tacna. Acción Popular podría disputar la segunda vuelta en Moquegua. De ganar, sería su única victoria regional.Verónika Mendoza, una figura nacional en declive, encontró en el Gobierno Regional del Cusco una oportunidad para relanzarse. La única victoria de Progresemos le ofrece oxígeno político después de dos derrotas presidenciales consecutivas y de no haber podido competir este año.En Arequipa, Alfredo Zegarra, exalcalde y candidato de Fuerza Arequipeña, disputará la segunda vuelta con Jenry Huisa, de Ahora Nación. Zegarra obtuvo cerca de una cuarta parte de los votos emitidos y aventajó a su contendor por casi diez puntos porcentuales. Sin embargo, sigue abierto el destino de los votos de Elmer Cáceres Llica y Benigno Cornejo, quienes ocuparon el tercer y cuarto lugar, respectivamente.

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