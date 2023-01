“Los que vengan a ponerme un teléfono en la cara lo consideraré como lo que es, una falta de respeto y así mismo lo trataré yo”. Este cuestionado mensaje de advertencia fue publicado en Twitter por el popular cantante de música urbana, Bad Bunny,justificando así una reacción violenta en contra de una fan que lo grabó con la cámara de su celular. La joven, nunca imaginó que su ídolo le quitaría su teléfono para arrojarlo al mar evidenciado su molestia; imágenes que se viralizaron en el mundo entero. La mayoría de los seguidores del intérprete condenaron su actitud considerándolo un patán y otros amenazaron con dejar de escuchar sus canciones, pero ¿alguno de ellos se puso a pensar en la salud mental del cantante? Y aquí nos detenemos para analizar lo sucedido con el intérprete. Al margen de la mala educación y los arrebatos, en la reacción del artista pop más exitoso del momento se nota que la fama y la popularidad mundial le está pasando factura. Emocionalmente parece estar quebrado, porque ojo, que llenes estadios y acumules millones de dólares no quiere decir que no cargues una serie de problemas que no te permiten poder procesar la fama. Lamentablemente en esta competitiva y salvaje industria musical todos se preocupan de cómo crear un éxito, cuál será tu look en la nueva temporada, pero pocos se preocupan de cómo se siente el ídolo de moda o si tiene algún conflicto emocional no superado, lo que más buscan es que tenga una sonrisa de comercial para los fans. Y ya que hablamos de cantantes, la muy conocida Selena Gomez lanzó hace poco un documental llamado “Mi mente y yo” en el que se muestran seis años de la carrera de la cantante y actriz que documenta sus luchas con la fama y su bienestar físico y mental a raíz de su diagnóstico de lupus y trastorno bipolar. La joven, para poder seguir con su carrera y no terminar destruida emocionalmente, decidió recurrir a ayuda médica para que la apoyen y sobre todo reconoció ante los fans y el mundo que muchas veces las apariencias engañan. Eso debería hacer el mediático Bad Bunny, admitir que no está bien, que esos incontrolables ataques de ira deben ser tratados y sobre todo que es un ser humano y no un ídolo indestructible.