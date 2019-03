Hasta hoy sábado tiene lugar en Cambridge, Massachusetts, el foro internacional VVEngage Skills Workshop, dirigido por profesores de Harvard Kennedy School, encuentro global que promueve el liderazgo de mujeres en todos los ámbitos de la sociedad. Una de tres mentoras globales, junto a Dame Jenny Shipley, primera mujer en ser primera ministra de Nueva Zelanda, y Laura Liswood, secretaria general del Consejo Mundial de Mujeres Líderes, fue nada menos que la ex primera ministra del Perú, Beatriz Merino. El foro reúne a más de una veintena de mujeres de diecisiete países que ocupan importantes cargos en la administración estatal, partidos políticos, parlamentos y sociedad civil.

Beatriz Merino, una de las mentes más brillantes del Perú, personifica una vez más, con este reconocimiento, la enorme valía profesional que tienen muchas mujeres peruanas que han destacado de manera real, y no bajo esmeradas construcciones de paridad de género. Y es que el caso de Merino no es único. Se me ocurren varios nombres de mujeres destacadísimas en su propio campo profesional, incluyendo la política, la judicatura, la empresa, el deporte y las artes, entre otros. Pero lo importante es que todas ellas lograron escalar y destacar a punta de talento y trabajo, sin apelar a paridades de género ni a victimizaciones antojadizas. Se abrieron paso sin apelar a su condición de mujeres.

La mejor manera de empoderar a la mujer y estimularla para asumir liderazgos -como persigue el evento donde participa hasta hoy Beatriz Merino- es inculcar en ellas la ambición y la determinación de creer en sus propias posibilidades, sin sentirse desposeídas ni urgidas de muletas sociales. La victimización y la autolástima empobrecen el espíritu y atenúan el vigor. No permiten abrirse paso. Los ejemplos a seguir están a la vista. Hagámoslas visibles. A ellas, a las auténticas mujeres con talento y de cero-paridad.