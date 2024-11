Soy muy crítico al Congreso actual pero como ciudadano debo hacer un llamado a los congresistas actuales para evitar que el ánimo “electoral” termine por abrir la Caja de Pandora, convirtiendo las elecciones del 2026 en una verdadera tragedia. La Comisión de Constitución se convierte en estos días en el espacio más importante de la política peruana. Quedan pocas semanas para aprobar las reformas electorales que aplicarán en los procesos 2026 y hay muchos criminales que quieren aprovechar el rio revuelto para pescar.

Voy a decirlo directamente: No se debe ampliar el plazo vencido para afiliación de precandidatos a la Presidencia de la República. Los proyectos de ley presentados por algunos congresistas buscan salvar a Antauro Humala. Al día de hoy, Antauro no puede postular por ningún partido a la presidencia pero si el Congreso comete el error de reabrir el plazo cerrado en julio de este año, directamente estaría beneficiándolo.

No sólo eso. También hay grupos, muchos de ellos vinculados a mafias de minería ilegal, narcotráfico y corrupción, que buscan que se amplíe el plazo para afiliación de precandidatos a las elecciones municipales y regionales. Estos son los promotores de los movimientos regionales, que buscarán salvarse ante la no aprobación de su eliminación, generando más renuncias, más división y sobre todo la proliferación de mafias en política. Ojalá que el Congreso no apruebe esta ampliación que abriría una Caja de Pandora nociva para los peruanos.