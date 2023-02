No basta advertir desde hace muchos años en este diario que la gestión de riesgo de desastres y el control medioambiental son nuevas actividades sociales que pasan a ser “actividades económicas”, pues generan ganancias y seguirán siendo rentables para algunos “expertos”, pero no sirven aún para la protección de los peruanos.

No basta con conocer las acciones que se deben realizar en la toma de decisiones ante el cambio climático y el –no comprobado aún– incremento de los fenómenos naturales en las últimas décadas, algo que a mí entender tiene que ver con el incremento poblacional.

No basta dictar conferencias, seminarios y hasta realizar colaboraciones si en nuestro país, donde contamos con una de las mayores diversidades en el planeta, no podemos identificar daños a niveles escalares pequeños donde los peruanos nos desarrollamos.

Cuando se les pregunta a los teóricos, que normalmente se basan en clases internacionales (copiadas por lo general), sostienen que es casi imposible evitar los desastres. Sin embargo, esto no es así, pues con una buena vigilancia y herramientas tecnológicas que no tiene hoy el Estado, se puede hacer mucho.

Para empezar, podemos usar imágenes satelitales de órbita polar, pronósticos, escenarios climáticos y sobre todo brindar seguimiento las 24 horas del día, algo que no es rentable para los dictadores de clases y consultorías, pero que aporta soluciones muy buenas e innovadoras hasta que podamos tener la tecnología adecuada, luego almacenar los datos y guardarla para que nuestro pasado no se repita y no estemos siempre hablando de lo mismo.

Ya basta de repetir todos los años lo mismo, Si enfrentamos esto unidos, el sector público y privado, dentro de lo malo podemos adaptarnos y salvar vidas. Está comprobado que luchamos juntos nos une más.