Al escribir estas líneas son 16 peruanos los infectados por el coronavirus luego de evaluarse 656 muestras. Es decir que solo el 2.2% de casos sospechosos salieron positivos en los exámenes realizados por el Instituto Nacional de Salud. En otras palabras, no todos los que estornudan o tosen tienen la enfermedad y por lo tanto, no hay que ser tan exagerados. No puede ser que un estornudo cerca genera más miedo que una balacera cerca.

Recuerdo que entre enero y marzo de 1991 la epidemia del cólera hizo estragos en nuestro país. Según el ministerio de Salud, esa enfermedad causó la muerte de 535 personas y afectó a 88 mil 748. Evidentemente, ese inicio de año fue fatal en el Perú. Hoy, sin una sola muerte y con pocos casos de coronavirus, el temor y hasta el pánico es multitudinario. ¿Cuál era la diferencia? Que la epidemia se informa a tiempo real por todos los medios posibles. Por lo tanto el miedo se multiplica más rápido y hacia audiencias más grandes.

De los 16 casos, 12 se encuentran en Lima, 2 en Huánuco y uno en Arequipa y Chincha. El Gobierno tomó ayer algunas medidas importantes, aunque para algunos quedaron inconformes. Son los mismos que dicen que el presidente Martín Vizcarra y sus ministros en vez de tomar medidas técnicas y bien estudiadas están decidiendo de forma apresurada.

¿Hasta cuándo durará esto? Según la Economist Inteligence Unit, China tendrá todo controlado a fines de este mes. En tanto, Europa y Estados Unidos podrán respirar tranquilos a fines de junio y Sudamérica a fines de setiembre. Si estos pronósticos se cumplen, nos quedan a los peruanos algunos meses más de preocupación.