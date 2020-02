En el marco de las celebraciones por los 50 años de la Comunidad Andina de Naciones, esta semana se desarrolló en Cartagena-Colombia, el Seminario “El Proceso de Integración Andina y el Mecanismo de Solución de Controversias en la Comunidad Andina”, en el que participé en mi condición de Presidente del Parlamento Andino, presentando ante la comunidad la propuesta para consolidar como países andinos nuestra Identidad Comunitaria en la Red a través de una terminación de dominio de nivel superior específico a denominarse .CAN.

Las direcciones internet conocidas como url, están compuestas; de nombre de dominio y terminaciones de dominio, por ejemplo; .com, .org, .edu, .net, existiendo hasta 1556 terminaciones registradas, son herramientas que permiten la organización, categorización y accesibilidad a la información en internet, además posibilitan que comunidades, organizaciones, etc como la Comunidad Andina de Naciones, puedan consolidar su identidad en la red mediante estas terminaciones de dominio.

Asimismo, de lo señalado, la importancia de esta propuesta radica en que las empresas y ciudadanos utilicen una infraestructura de comunicaciones que permita acceder con mayor facilidad a una amplia gama de servicios como educación, servicios públicos, bibliotecas, instituciones científicas y culturales, y constituiría un elemento decisivo para acelerar la economía y el comercio electrónico, en beneficio del usuario final.

El actual dominio genérico .COM referido a actividades comerciales, se encuentra saturado, siendo una razón más que confirma la necesidad que exista el .CAN, esto ampliaría el espacio de nombres de dominio y al mismo tiempo potenciaría la interconexión y la interoperabilidad de empresas, organizaciones y ciudadanos andinos, facilitando a quienes desean operar dentro del mercado andino una identificación propia que sería reconocida en todo el mundo.

El nombre de dominio .CAN constituirá un activo nuevo e importante para el desarrollo de la sociedad de la información en la región andina, permitiendo uniformizar las terminaciones de las direcciones en internet que usan los organismos e instituciones del Sistema Andino de Integración, siendo un instrumento que coadyube a conseguir la integración y cooperación económica y social, objeto fundamental del Acuerdo de Cartagena.