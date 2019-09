Oportunidades que se pierden por desaciertos

Tacna y Moquegua son dos regiones que sobresalen en el rendimiento escolar, y eso responde, en gran parte, al apoyo recibido de empresas privadas que operan en sus jurisdicciones y que tienen convenios tanto con gobiernos municipales como regionales, como también por los ingentes recursos que se reciben por canon minero.

En este auspicioso resultado tiene que ver mucho la coordinación permanente entre empresas y las autoridades. Estas últimas entendieron la necesidad de trabajar de manera articulada para propiciar una educación más competitiva, donde los niños, que son el futuro del país, reciban una enseñanza de calidad y acorde a las exigencias de los cambios que se registran en el mundo.

Los diferentes programas que auspicia el sector privado, como la capacitación y actualización de docentes, son positivos, y eso se refleja en los resultados logrados por Tacna y Moquegua, con mejoras en el rendimiento escolar.

En Arequipa se ha replicado esa experiencia, y durante la gestión de la exgobernadora Yamila Osorio se propició con una minera el financiamiento para que más de 3 mil docentes estudien una maestría y, sin duda, eso comenzará a dar resultados en los siguientes años. Una política regional que debe mantenerse y continuar, pero como van las cosas, y tras lo advertido por el gerente de Educación a los directores del Valle de Tambo de no recibir apoyo de empresas, especialmente de mineras, no seguiría, algo que no se entiende.

Lo que pasa en Islay, según la Defensoría, que advirtió que el rendimiento es bajo en los niños de la zona, es una alerta y el Gobierno Regional debe preocuparse, pero con estas actitudes no se sabe a dónde apuntan sus autoridades.