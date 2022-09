Los usuarios de las redes sociales, tan dispares entre ellos, pera a la vez tan similares cuando se trata de la crítica exacerbada y la agresión gratuita, coincidieron hace algunos días en alabar el desempeño actoral de Giovanni Ciccia en una escena de la serie “Al fondo hay sitio”, cuando su personaje, el villano Diego Montalbán enfrenta a su hijo Cristobal (Franco Pennano) por haberlo engañado con sus estudios. Que el televidente reconozca el buen oficio de sus actores gracias a un buen texto y dirección en un programa de señal abierta, nos da a entender que esa vieja creencia de que al público hay que darle lo que quiere, casi siempre no de buena calidad, es cosa del pasado. Y es que la nueva generación de consumidores de contenidos audiovisuales, que son fieles seguidores de las plataformas en streaming, hoy ya reconocen al detalle cuando lo que se les ofrece es un buen producto. Por eso, es importante que quienes están detrás de los contenidos de ficción que se emiten en los canales de televisión tradicionales empiecen a arriesgarse más en el tipo de guiones que consideren para el consumo del gran público. Con propuestas más arriesgadas se logrará que los actores que protagonizan las historias puedan lucirse y sacar lo mejor de su capacidad en escenas como las que vimos en “Al fondo hay sitio”. En épocas en las que la competencia es brutal en la industria televisiva internacional, es de absoluta prioridad que se deba asumir contenidos con los que se pueda estar a la altura de los estándares que se exige en el mundo entero. Pero vayamos nuevamente a Ciccia, que en pocas palabras dio detalles de cómo asumió la escena tan lograda que mereció tantos buenos comentarios y que no es más que lo que un buen actor hace cuando le entregan la responsabilidad de caracterizar un personaje. “Con Franco andábamos nerviosos, porque sabíamos que se venían escenas largas con mucho texto y muy intensas. Hay que encontrarle el ritmo y el tono para que no sea solamente una serie de gritos o de histeria. Hay que trabajar texto por texto, eso es lo que hacemos los actores para que la gente disfrute”, explicó. Simple y sencillamente talento y mucho trabajo, lo que siempre dará un buen resultado.