Los eventos internacionales que ponen en vitrina al Perú no solo sirven para reforzar la marca país. También realzan el valor del talento peruano y eso es algo que debemos promover con todas nuestras fuerzas. El talento peruano es de exportación. Los peruanos pueden, y de hecho triunfan, en cualquier país del mundo. Ese talento tiene que ser promovido de manera orgánica por el Estado y por nuestras empresas y ante una postura esencialmente autárquica, tenemos que desarrollar una mirada internacional que favorezca la formación de nuevas elites preparadas para el mundo.En la actualidad, un profesional que no desarrolla competencias globales es como un profesional que no sabe de nuevas tecnologías: es algo peor que un crimen, es una equivocación.

Por eso tenemos que apoyar unos juegos que fomentan la interacción del talento peruano con el mundo. Ese talento tiene que fortalecerse con el contacto internacional ya que debe de formarse con los pies en el Perú y los ojos en el mundo. Pienso en la manera de crear redes internacionales con los peruanos en el exilio, con los hijos de esos peruanos, de manera que el talento siempre se mantenga vinculado a nuestra tierra. Hace falta una política de Estado que implemente de manera efectiva estas redes, generando recursos y conocimiento, favoreciendo la expansión del talento y, a la vez, consolidando un hub que atraiga talento internacional que busque quedarse en el Perú. El concurso de las diversas fuerzas políticas y de todos los stakeholders es fundamental para lograr que la imagen del Perú se fortalezca. Ojalá que estos Panamericanos afiancen la unidad de todos los que aspiran a promover el gran talento que caracteriza a nuestra gente.