Paro agrario y consecuencias

Los agricultores de las provincias de Huancayo, Chupaca y Concepción anunciaron un paro agrario entre el 25 y 27 de julio. Probablemente se sumen a esta medida de fuerza organizaciones de la Selva Central. Su plataforma de lucha tiene tres puntos fundamentales. La primera tiene que ver con la exigencia para que se construya cuanto antes la represa Yanacocha, en el Alto Cunas. La segunda es contra la contaminación minera de los ríos y la tercera es un pedido para que se aumente el presupuesto de la producción agrícola. Todos son pedidos al gobierno central.

El problema es que el paro se realizará al inicio del feriado largo por Fiestas Patrias. Los comerciantes, las empresas de turismo, los transportistas, los empresarios gastronómicos, entre otros, están alarmados porque la medida de los agricultores puede acarrear cierre de carreteras, desmanes y violencia que pueden ahuyentar a los turistas.

Es habitual que muchos limeños busquen sol ante el crudo invierno que padecen y la mayoría elige el Valle del Mantaro y la Selva Central en estas fechas. Esperamos que el paro sea pacífico y no altere la tranquilidad y la alegría de los pueblos de la zona central del país.

Sin embargo, no todos los agricultores están a favor del paro. “Hay motivaciones personales y políticas que no llevarán a nada bueno. Los reclamos no están bien encaminados y hay motivaciones extras”, dijo el secretario del Comité de Gestión del Proyecto Integral de Yanacoha, John Poma. Otros dicen que los que convocaron a la medida de lucha están siendo manipulados por el congresista Federico Pariona.

Lo cierto es que se vienen días complicados en la región Junín. La decisión está tomada y aguardamos que no suceda un escenario de caos y violencia porque no solo se perjudicaría la agricultura, sino también otros sectores que viven del turismo.