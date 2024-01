Provias Nacional (PVN), la entidad a cargo de la red vial nacional en el MTC, hace mucho que no construye nuevas carreteras. La inversión pública de PVN trata básicamente de la construcción de puentes y mejoramiento de la geometría vial de la red vial nacional.

El core business de PVN está en la conservación de la red vial nacional por niveles de servicio, esto es, la operación y mantenimiento adecuado de la red vial nacional. Esto se da a través de los llamados “contratos de conservación vial” que son de 5 años y se adjudican en el ámbito de la Ley de contrataciones.

La razón por la que vemos carreteras nacionales en mal estado se debe a que estas no cuentan con un contrato vigente de conservación, sea porque no ha sido adjudicado o porque este ha sido resuelto y la entidad se encuentra trabajando los expedientes de saldo de obras. Lo cierto es que fuera de los problemas de ejecución contractual, no existe continuidad asegurada pues casi nunca los nuevos contratos de conservación empalman cuando se extinguen los previos. ¿A qué se debe ello? A la mala programación y la poca predictibilidad de los tiempos de adjudicación de la Ley de contrataciones, principalmente.

Nos encontramos nuevamente frente un arreglo institucional ineficiente. A pesar de tratarse de un servicio y no de un proyecto de inversión pública, el MEF exige que la conservación tenga perfil de inversión publica para el que solamente su licitación y elaboración puede tomar 2 a 3 años.

Por eso, desde el MTC propusimos concesionar el 100% de la red vial nacional lo que permitiría contar con contratos de 20 o 30 años que garanticen la adecuada operación y mantenimiento de la red vial nacional sin interrupciones ni desfases. No tenemos noticias sobre esta iniciativa.