No tenía previsto escribir sobre la celebración de las Fiestas Patrias. He escrito bastante sobre este tema, pues he promovido desde el Ministerio de Educación, con Transparencia y varios municipios, la conmemoración del aniversario nacional en el ámbito escolar. Es decir, sin circunscribir esta celebración solamente a los tradicionales desfiles escolares, más aún utilizando replicas castrenses.

Decidí escribir esta nota porque el lunes 14 de julio al revisar el resumen de noticias IP encontré una nota de Panamericana-INFOBAE que dice: ¡Indignante! ¡Escolares desfilan sobre el fuego! Este hecho ocurrió en un desfile escolar en San Ramón, Cajamarca, donde los alumnos fueron expuestos a las llamas. En las imágenes se ve además la presentación de la escolta con replicas castrenses. Muy mal.

Como ustedes se habrán dado cuenta, en los desfiles de inicial y primaria ya no se usan vestimentas y replicas castrenses. Y en la mayoría de colegios de secundaria los desfiles son estrictamente escolares acompañados con vistosos pasacalles. Esto está muy bien.

Pero, además, hay que conmemorar el aniversario del Perú valorando nuestro folclore, la comida peruana, las visitas a museos, lugares históricos, etc. También todos los peruanos ,incluyendo a los gobernantes, comprometiéndonos con nuestra patria teniendo en cuenta que somos un país diverso e intercultural. Y reafirmando nuestros valores republicanos y la defensa de la democracia, la justicia autentica, los derechos fundamentales, la ciudadanía y el civismo, el bienestar y el desarrollo sostenido con equidad e inclusión. En todas las instituciones educativas, en los hogares, así como en el Estado y la sociedad, en estas fiestas patrias ¡pongamos en lo más alto nuestra peruanidad!