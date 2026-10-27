Cuando horas antes de la segunda vuelta electoral, Jorge Nieto, el líder del Partido del Buen Gobierno (PBG), señaló públicamente, palabras más, palabras menos, que no podría apoyar a Juntos por el Perú (JPP) por su clarísima vinculación con ese Sendero Luminoso reciclado llamado Movadef, parecía que el exministro de Cultura y Defensa trazaba el rumbo de sus bancadas en los próximos cinco años.

Por eso llamó la atención cuando más tarde Nieto se unió sin mucho ruido a la izquierda más radical manejada tras bambalinas por Roberto Sánchez –responsable de que gente como Íber Maraví y César Tito, tengan un escaño y que en el Congreso haya asesores senderoides–, para apoyar la elección de mesas directivas opositoras a la alianza Fuerza Popular-Renovación Popular.

Y también sorprendió cuando en el choque por las facultades, se conociera la postura extrema de no dar facultades expresada de la diputada Rossana Alayza, y que en la Comisión de Constitución del Senado, los representantes del PBG optaran por retirarse sin participar en el debate final y la votación, pese a que de por medio había asuntos relacionados con el fenómeno El Niño, que Nieto conoce muy bien.

No sorprende, por eso, que hoy uno de sus senadores, Jorge Gavidia, se haya alejado del PBG por no estar de acuerdo con la actual postura de la agrupación que Nieto definió en su entrevista de abril. Parece que el legislador creyó que se mantendrían en el amplio espectro de “centro”, y no al lado de los radicales de Sánchez, Maraví y compañía. No le quedaba otro camino. Lo entendemos.