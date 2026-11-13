El regreso del papa León XIV a Chiclayo debe ser uno de los momentos más emotivos de su visita al Perú. Roberto Francis Prevost vuelve hoy a una tierra que siente suya, donde compartió años fundamentales de su vida sacerdotal y episcopal y donde construyó un vínculo profundo con su gente. Seguramente será una gran fiesta popular, con miles de personas en las calles, pero lo verdaderamente significativo será el cariño con el que sus compatriotas lo recibirán: no solamente como al máximo representante de la Iglesia católica, sino como a uno de los suyos. Porque hay afectos que no se pierden con el tiempo ni cambian con los cargos.

El último miércoles, durante su presentación en el Teatro Nacional, el Santo Padre recordó con emoción sus años en el Perú y expresó “su profunda gratitud que regreso también a mi Patria”. Sus palabras reflejan cuánto significó para él su experiencia en nuestro país, particularmente su labor pastoral en Chiclayo. Y cuando escuchó la marinera «¡Qué viva Chiclayo!», no pudo ocultar su emoción y acompañó con aplausos aquella expresión musical de identidad norteña.

Esto nos recuerda el valor de las raíces, la gratitud y el sentido de pertenencia. León XIV vuelve a Chiclayo convertido en papa, pero sus sentimientos son los de aquel sacerdote y obispo que conoció de cerca las necesidades, las esperanzas y las dificultades de su pueblo.

Ojalá que este reencuentro nos ayude también a recuperar la confianza en el Perú, a fortalecer nuestra solidaridad y a comprender que las diferencias no deben separarnos.