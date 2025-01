Una encuesta elaborada por IPSOS en 2024, reveló una realidad que nuestra comida es el principal motivo de orgullo para los peruanos; siendo el cebiche el plato preferido por 7 de cada 10 compatriotas. Además, es considerado Patrimonio Cultural de la Nación.

Y es que el cebiche también es reconocido por su biodiversidad, valor nutricional y valor cultural; razón por la cual, en el año 2023, fue inscrito como una expresión de la cocina tradicional peruana en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO.

Pero ser el preferido no es lo mismo que ser el más consumido. Por ejemplo, existe mayor afluencia de público en los chifas o pollerías, toda vez que atienden tanto de día como de noche; mientras que difícilmente vemos una cebichería abierta en horario nocturno. No obstante, en la última década se han multiplicado los restaurantes de comida japonesa, cuyos platos emblemáticos se preparan en base a pescados y mariscos, atrayendo a sus comensales en horarios de almuerzo y cena.

¿Por qué no promovemos el consumo de cebiche de noche? No existe razón científica ni técnica a dicha pregunta. Así erradicamos la creencia antigua que no es bueno para la salud, atribuida a la frescura del pescado y posicionada cuando los sistemas de refrigeración casera e industrial no eran tan masivos como ahora.

Tal como ocurre con la comida japonesa, que cada vez es más aceptada, la pesca del día se puede mantener refrigerada para preparar un rico cebiche de pescado o mixto por la noche. Si cambiamos el chip, nos beneficiamos todos: pescadores artesanales, restaurantes y comensales. ¡Desde ahora, todos a comer cebiche de noche!