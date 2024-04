En los últimos años muchas noticias en los medios sobre los presidentes de la República son propias de las secciones policiales o judiciales. Esto ha ocurrido también en la gestión de Dina Boluarte. Todo esto explica la percepción de la gente sobre el grado de deterioro moral de nuestros gobernantes.

Me acuerdo de una frase del estadounidense Henry Kissinger, quien decía que “no se puede tener un gobierno sin autoridad y sin moral”. Añadía que si estos atributos se desintegraban, también se desintegraba la democracia.

Por ello, los cantos de sirena de Dina Boluarte suenan falsos y cínicos. Decir que se está atacando a la democracia y se genera inestabilidad porque se le investiga es un despropósito. Nuestro sistema está en riego porque ella da señales de enriquecimiento ilícito y no aclara nada. Nunca da explicaciones sobre la procedencia de sus costosos Rolex. Por el contrario se victimiza y dice que hay un “acoso sistemático de la prensa”.

Más que mutismo sospechoso sobre sus relojes y también sobre sus cuentas bancarias, el silencio de la mandataria parece indiferencia ante la exigencia de la gran mayoría de peruanos que pide transparencia.

La principal amenaza a la democracia no es que se informe y luego se investigue judicialmente sino encubrir todo esto. El peligro es que crezca la desconfianza y el desencanto por todos los políticos y que se diga “esto no lo arregla nadie”. O lo peor, “que venga alguien y fusile a los corruptos”, como lo he escuchado cuando abren sus micrófonos algunos programas radiales en el interior del país. De esta manera, la democracia va camino a quedarse sin sustento social, de legitimidad.

Por ahora, Dina Boluarte no percibe la gravedad de su situación. No llega a tener conciencia de lo que ocurre.