La visita del papa León XIV al Perú, programada del 11 al 16 de noviembre, tiene un significado que trasciende lo religioso. No se trata de la llegada de un pontífice más, sino del regreso de alguien que conoce nuestra realidad, que caminó por nuestras comunidades y que dedicó buena parte de su vida sacerdotal y episcopal a compartir las alegrías y dificultades de los peruanos. Llegó como sacerdote, echó raíces en esta tierra y hoy vuelve como Su Santidad, en medio de la expectativa y el cariño de un país que lo siente cercano. El lema de esta visita, «Abramos el corazón», resume el espíritu con el que deberíamos recibirlo.

Para el Perú, esta visita llega en un momento particularmente complejo. Atravesamos una crisis de confianza, con instituciones cuestionadas, enfrentamientos políticos, inseguridad ciudadana y enormes brechas sociales. En ese escenario, la presencia del Santo Padre representa una oportunidad para escuchar un mensaje de reconciliación, solidaridad y compromiso con los más necesitados. Su conocimiento del país le permitirá hablar desde la experiencia y no desde la distancia, poniendo especial atención en quienes muchas veces permanecen olvidados: los pobres, los enfermos, los jóvenes y las comunidades más alejadas.

León XIV regresa a una tierra que conoce y quiere. Que su presencia nos ayude a reencontrarnos como país y a comprender que la esperanza no se construye solamente con palabras, sino con solidaridad, justicia y voluntad de cambio.