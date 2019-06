REUNIÓN DE ALTO NIVEL

La reunión entre el presidente Martín Vizcarra y el titular del Congreso, Daniel Salaverry, generó muchas reacciones. Sin embargo, ha sido una buena señal, ya que se forja un mejor clima para posibilitar el manejo de una agenda conjunta para llevar adelante las reformas. Ojalá, este diálogo también haya servido para buscar respuestas y establecer prioridades en la tarea de resolver los problemas del día a día de los peruanos.

“Vizcarra no es el cuco ni yo he ido a preguntar si cerrará el Congreso. Lo que le he dicho es que hay que calmarnos, hay que ponernos por encima de la coyuntura diaria y el dime que te diré”, dijo Salaverry. Es evidente que para enfrentar la crisis se exige adoptar decisiones que, de un tiempo a esta parte, se han postergado por los enfrentamientos entre poderes y el ruido político. Lograr el desarrollo del país demanda más esfuerzo de unidad y tiempo para atacar los males, que se han seguido agravando porque no se ha querido ver ni tocar los problemas de fondo.

La economía no crece y el 85% de peruanos se siente inseguro y teme ser víctima de la delincuencia. Solo son dos datos que preocupan a la población. Esperamos que esta reunión entre los máximos representantes del Ejecutivo y el Legislativo sea el primer paso de una unión de intereses, no necesariamente ideológicos, sino programáticos, con el objetivo de vencer a un adversario común: el atraso.

Ambos deben sintonizar con las expectativas sociales y promover una situación económica beneficiosa para el Perú.