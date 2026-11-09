La aventura de escribir me llevó a relatar la vida pastoral del padre Robert Francis Prevost en nuestro país, unas líneas que me ayudaron a atrapar momentos inolvidables de las personas que lo conocen desde su labor inconmensurable por los que menos tienen y que hoy libero para los lectores de Correo a nivel nacional. Habemus Papam con León XIV en el Perú. Hablar de los inicios del padre Roberto es ir al norte, escarbar en los archivos de la parroquia de Chulucanas, saltar al seminario San Carlos y San Marcelo de Trujillo y aterrizar en la diócesis de Chiclayo. Cada lugar fue un espacio de acción para su trabajo eclesiástico, donde sus pasos estaban dirigidos a consolidar el eje sinodal de la iglesia Católica. Los testimonios del padre Fidel Alvarado de Chulucanas, de Janina Sesa (exdirectora de Cáritas Chiclayo), padre Oswaldo de la Arquidiócesis de Trujillo y de Anderson Cachay de Monsefú revelan una coincidencia natural sobre la personalidad de Robert Prevost: calmada, convocante, genuina, entre otros calificativos positivos apoyados con acciones de amor al prójimo. A pesar de su cargo complejo, de dirigir el movimiento católico a nivel mundial, el papa jamás cortó el cordón umbilical con el Perú. Siempre lo tuvo presente a través de los amigos que cosechó durante años de trabajo. Por eso es que nunca falta un kinkong en su despacho, como también está al día de los sucesos que inmortalizan los medios de comunicación. Agradezco el esfuerzo del diario Correo, a través de su director Iván Slocovich, por documentar la obra del papa en el país, por convocarme para escribir una parte de su vasta historia, que seguirá extendiéndose con admiración durante su llegada a diversas ciudades peruanas en los días próximos. Esta vez, el padre Roberto vuelve a casa convertido en papa.

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