Salvador del Solar, no estamos para teatro

El diagnóstico político de la composición del nuevo gabinete ministerial obliga a una pregunta: ¿qué requiere con urgencia el país ante lo que parece ser el estado catatónico en el que se encuentran la economía y los servicios públicos? La respuesta es gestión, efectividad, inmediatez. Una segunda interrogante es: ¿se logrará con el equipo a cargo de Salvador del Solar? Para empezar, no encuentro en el Premier más que la imagen de un inteligente y caballeroso referente de la progresía, un personaje bien modulado pero, finalmente, solo un genuino portavoz y representante de la prosapia caviar. Percibo, además, que empieza mal si, sin que se lo pregunten, se confiesa antifujimorista, y terminará peor si no entiende que el cargo le exige ser el vocero del Gobierno, el escudo del Presidente y el articulador de la vasta administración gubernamental. Del Solar no cumplirá los objetivos si no internaliza y asume con convicción que debe encender los motores y sacudir la modorra de los tres sectores que más padecen los estragos de la desigualdad: el sistema de salud, la seguridad ciudadana y la economía, justo las tres carteras en las que el presidente Vizcarra apostó por la continuidad. Su énfasis, entonces, su silenciosa revolución, debe apuntar a que el trabajo inconvincente y desapercibido de Zulema Tomás (Salud), Carlos Morán (Interior) y Carlos Oliva (Economía) sea estremecido por un tsunami, y que a partir de ahora no dirijan el timón de sus ministerios como si navegasen por las aguas apacibles de Suiza y Finlandia, sino entre las embravecidas olas de unas minorías que enfrentan el estoicismo de su sufrida y convulsa vida cotidiana. Entiéndalo bien, Premier, que no estamos solo para el escenario y el guion, los aplausos y el glamour, el maquillaje y los libretos. Mucho menos para palabras bonitas o alimentar los egos pensando en el 2021. Estamos para urgentes y elementales resultados.