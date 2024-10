El último paro de transportes se convocó como una respuesta ciudadana frente a la inseguridad ciudadana y la inacción del gobierno de Dina Boluarte. Sin embargo, se vio en primera fila a varios políticos que “espontáneamente” se sumaron hasta con banderas y sus propios candidatos. La totalidad de estos infiltrados políticos representaba a un mismo sector: a la izquierda y a la caviarada. Claramente su voluntad no era solidarizarse con los transportistas y los peruanos, sino colgarse de una movilización social ajena para ganar popularidad. Pero la cereza del pastel de la hipocresía zurda resulta ser que se quejan y protestan contra sus propias politicas fracasadas buscando lavarse las manos y la cara con miras al 2026.

Ya es hora de que alguien les recuerde que la izquierda gobierna el país desde el 2011 (gobiernos de Humala, Vizcarra, Sagasti, Castillo y Dina) y que justo es en este periodo de 13 años en donde la criminalidad ha crecido y desbordado al Estado Peruano. Todos ellos, socialistas y caviares, que han gobernado o trabajado en estos 13 años son responsables directos de la actual crisis de seguridad. ¿O no fueron ellos los que debilitaron a la Policía Nacional del Perú? ¿O no fueron ellos quienes boicotearon con la excusa de DD.HH. la construcción de penales tipo Challapalca en las alturas o la reapertura del Cepa y del Frontón? ¿O acaso no son ellos los que abrieron las fronteras a la migración ilegal y destruyeron el sistema de control de Migraciones? ¿O se olvidaron de que ellos prefirieron gastar en aviones, satelites y consultorias el dinero que debió ir a las comisarias y a la lucha contra la delincuencia? Las cosas claras. Podrán engañar a los desmemoriados, pero nosotros sabemos que la izquierda es responsable de la crisis de inseguridad actual.