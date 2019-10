Se necesita rapidez y eficacia

Entre la última encuesta que le da amplio respaldo al presidente Martín Vizcarra y las palabras de su homólogo chileno, Sebastián Piñera, que enfatizaban “que el pueblo es muy sabio y lo ha demostrado en el Perú”, hay una percepción que todo está a favor del Jefe de Estado.

Sin embargo, como las percepciones no son determinantes y solo reflejan momentos, es necesario que el mandatario peruano trascienda más allá de sus discursos de consigna que lo llevaron a enfrentarse y disolver el Congreso. Debe recordar que una gran parte de los peruanos se unió a él, no por coincidencias políticas, sino por su aversión al Parlamento. Por lo tanto, el debate central ya no tendrá que ser sobre cómo se disputa el poder sino sobre el proyecto de país.

Martín Vizcarra dijo ayer que antes de 30 días el nuevo gabinete presentará su plan de trabajo. Esperamos que comprenda que ante esta situación crítica, se necesita la rapidez y eficacia que se usa en un quirófano cuando llega un paciente en extrema gravedad.

La realidad nos indica que el Perú pasa por una situación crítica y para superarla se requiere bastante más que los buenos deseos. En primer lugar, el Gobierno tiene que alinearse a las normas constitucionales y acatar las decisiones del TC, en segundo lugar debe cumplir esa promesa de prosperidad que han planteado el Jefe de Estado y sus ministros.